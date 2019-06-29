批評林鄭扶貧政策不及格 團體指無視基層住屋需求

澳門氹仔賭場酒店林立，許多酒店屬於同一賭場集團，都由賭場和商場相連，但有趣的是，不同風格和級數的酒店，會在賭場或者商場中製造不同的環境，比如在「威尼斯人」那一帶人頭湧湧，但走到四季酒店附近，人潮好像被遏制了一樣，無論是商場還是賭場，環境都忽然清靜起來。 開得賭場，當然是希望到哪裏都人頭湧湧，但總是敵不過一個道理，叫作「物以類聚」。 物以類聚，人以群分，在這種滙聚人口的地方最是明顯，某種地方，就是某種人到了那裏才自在，反之，換個環境，跟自己的習性相悖，那就會不自在。於是，不管是賭場還是商場，便好像暗中有條界線一樣，把人群分開。讓人們各適其適，喜歡嘈雜的聚在一起嘈雜，喜歡清靜的...

2019-06-29