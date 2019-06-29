  • 2019年6月29日 星期六
  • 30º
  • 80%
熱門： G20習特會中環逃犯條例蔡少芬

日報新聞 > 港聞

批評林鄭扶貧政策不及格 團體指無視基層住屋需求

2019-06-29 列印
批評林鄭扶貧政策不及格 團體指無視基層住屋需求
Previous Next

　　有基層組織發表《檢視林鄭月娥上任兩周年民生政績》記者招待會，批評林鄭上任兩周年期間的民生扶貧政策不及格，民生慘過幾年前。當中包括，學童支援無影無蹤、劏房問題水深火熱、長者晚年生活沒有保障等。

　　組織批評政府就解決基層住屋問題上只是「講一套、做一套」。政府一直口說解決基層住屋問題，但事實上卻完全無視基層住屋需要。現時租務市場完全失衡，政府拒絕推出租務管制，亦無意設立住屋標準改善劏房戶的生活水平，令一眾劏房戶感到十分憤怒及失望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd