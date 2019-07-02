﻿激進示威者大肆破壞 攻陷立會

大批示威者昨天中午開始暴力衝擊立法會，駐大樓警員一度施放催淚劑抵抗，示威者仍不斷以鐵籠車和硬物敲打玻璃大門，經八小時攻擊，至昨晚近九時撬開立法會公眾入口的大捲閘，直闖入內，警方撤退，示威者直搗二樓會議廳，大肆破壞場內設施，並以黑漆塗污特區區徽，更寫上「林鄭下台」等字句。警方昨晚近十一時表示，短時間內到立法會以適當武力清場，大批防暴警察凌晨在立法會外施放催淚彈，驅散示威者。



大批示威者昨天中午起用鐵籠車衝擊立法會議員入口的玻璃大門，期間駐內警員曾施放催淚劑，示威者還以石灰粉和燃燒物。至晚上近九時，示威者經八小時攻擊，把立法會公眾入口的大捲閘撬起，駐守捲閘後的防暴警察一度準備黑旗，稱會把闖入者拘捕，不過一陣白煙出現後，示威者闖入大樓內，警員則撤離。大批示威者湧入立法會大堂，四處破壞，損毀閉路電視鏡頭、投影器及圖書館大門，又用噴漆塗鴉及寫上「官逼民反」及「黑警」。



黑漆噴抗爭標語



其後大批示威者衝上二樓，攻入會議廳，到處塗鴉，有人走上主席台，在主席座位背後大牆以黑漆噴上「林鄭下台」、「反送中」、「撤回」及「釋放義士」，又塗黑特區區徽。有人在主席座前掛上港英龍獅旗。其後再放上林鄭月娥、李家超、鄭若驊和盧偉聰四人的黑白大相片。有人破壞立法會主席梁君彥和兩名前主席曾鈺成、范徐麗泰畫像。



示威者佔領議事廳約一小時十五分，有人突然叫喊離開，稱警方「速龍小隊」（特別戰術小隊）很快到場，部份人離開，亦有人留守，有人把物資如蒸餾水送入大樓。其間有人站上主席台上撕毀《基本法》，亦有人在議員席上用噴漆寫上「取消功能組別」。



立法會議員張超雄、區諾軒到場了解，張超雄接受外國傳媒訪問時說：「今天的情況是一個不幸，年輕人不知如何才可令政府作出回應。」此時，有人展示巨型黑色橫額「萬劫不復 退無可退」，有人舉起「沒有暴徒 只有暴政」的橫額。其他示威者從二樓掛出直幡，寫上「誓守法治反送中」。立法會門外有大批市民聚集，不停高叫反修例等口號。



至晚上十一時半，會議廳內留下約五十名示威者，他們商議後，呼籲死守者聚集在主席台前互相照顧，而其他人會在十二時前和平離去，並促請警方不要對離開者動武。