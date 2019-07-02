大錘鐵通襲立會 鐵籠車毀玻璃牆﻿

昨天中午民陣大遊行未開始，逾千名示威者聚集在立法會添美道外的議員入口處，至下午一時半一名穿黑衣戴黑帽口罩男子發難，用一條粗鐵枝衝擊玻璃幕牆，其後有更多示威者以鐵籠車衝破玻璃幕牆，另外一批示威者在立法會公眾入口發動攻勢，先後敲破玻璃牆和撞開捲閘，成功佔領立法會。



昨午一時半，一名穿黑衣戴黑帽口罩男子先以大鐵柱敲玻璃牆，曾有其他人勸止但無效，其後更多示威者接力，推一部載着紙皮的鐵籠車多次撞擊玻璃幕牆，立法會議員梁耀忠和郭家麒曾阻止，被示威者推開及拉走，其間梁耀忠被推跌地上受傷。



示威者用鐵籠車推撞一個小時，該位置最少有數塊玻璃幕牆被毀。大批防暴警員手持盾牌，隔着玻璃戒備，多次舉起紅色警告標語，叫示威者停止衝擊，否則動武，並向示威者噴射催淚水劑。之後，示威者向警員撒疑是石灰粉，當接觸皮膚上汗水，可被灼傷，警員紛紛換上防毒面罩。



示威者：已準備坐監



其間，多名泛民立法會議員出手阻止，林卓廷跪地求示威者停止，又說：「不值得為此而要坐監。」示威者回應指：「我們預了坐監了，你交給我們啦！」至三點半，鐵龍車撞爛其中一塊玻璃幕牆。之後示威者再無衝擊。



至下午五時立法會氣氛再度緊張，一批示威者轉移陣地，到俗稱「煲底」的立法會公眾入口，帶同士巴拿同鐵錘，拆開大樓外的L型鋼馬，有人以磚頭和粗大的鐵通撞擊大樓玻璃幕牆。



警員撤防 示威者闖入立會



多塊玻璃碎裂穿了一個大孔，示威者向大樓內投擲一些燃點着火的物件，冒出白色煙霧，但燃點物很快燒完，沒引起火警。其後有人從打破了的玻璃幕牆進入大樓，由於內部還有另一度鐵閘，示威者以三角型的鐵馬撞向鐵閘，後面一度有大批警員戒備，部份警員配備催淚彈槍，以及可發射橡膠子彈和布袋彈的防暴槍。



下午六時，立法會發出紅色警告，立法會秘書長會要求警方採取行動，維持大樓的秩序，而立法會內所有人員撤出，是立法會大樓首次發出紅色警示。直至昨晚近九時，大批示威者攻破捲閘，警員則後退，示威者成功佔領立法會。