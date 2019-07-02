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「#FreedomHK」旗幟空中飄揚抗議

2019-07-02 列印
「#FreedomHK」旗幟空中飄揚抗議
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　　昨日回歸升旗儀式期間，有示威者於往返添馬政府總部至灣仔會議展覽中心一段龍和道，將數個掛有黑底白字「#FreedomHK」（自由香港）橫額的氣球升空抗議。當飛行服務隊直升機懸掛國旗及區旗，飛過維港上空時，亦有示威者向其喝倒采。

　　有示威者於昨日中午到金紫荊廣場，將國旗換上黑色的特區區旗，並將旁邊的紅色特區區旗下半旗，哀悼先後墮樓的反修例示威者。

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