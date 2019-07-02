  • 2019年7月2日 星期二
  • 31º
  • 80%
熱門： 七一回歸立法會遊行逃犯條例譚詠麟

日報新聞 > 港聞

美股中段升25點

2019-07-02 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六六二五點，升二十五點；納指則報八○六八點，升六十一點。滙控美國預託證券價格見六十五點三八港元，升零點五八港元；騰訊則見三百六十二點○七港元，升九點四七港元。紐約期金報每盎司一千三百八十八點九美元，跌二十四點八美元；紐約期油則報每桶五十八點六一美元，升零點一四美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd