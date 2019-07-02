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男子攀入學校拾背囊 失足遭防盜鐵枝插胸

2019-07-02 列印
■男子送院治理。
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　　一名中年漢，前晚報稱其背囊遭友人拋入青衣一所學校作弄，他冒險爬鐵欄入校時，疑跣腳遭鐵欄防盜鐵枝貫穿胸口受傷，消防員到場割斷鐵枝一併送院。傷者姓高（四十三歲），前晚十一時，高相約數名友人在青康路長康邨康和樓對開青衣商會小學對開一處空地聊天。其間有人突搶走高的背囊及拋入小學操場作弄，事主冒險攀上三米高鐵欄至頂部時，疑跣腳左胸近腋下遭尖銳防盜鐵枝貫胸插入，痛極大叫。傷者的六十四歲友人報警。消防員到場鋸斷兩條防盜鐵枝救下傷者，連同插在傷者身上的鐵枝一併送院，手術後取出鐵枝，情況嚴重。警方調查後列意外受傷處理。

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