  • 2019年7月2日 星期二
  • 31º
  • 80%
熱門： 七一回歸立法會遊行逃犯條例譚詠麟

日報新聞 > 港聞

兩港鐵扒手作案被捕

2019-07-02 列印
■兩扒手被便衣警員拘捕。
Previous Next

　　港鐵荃灣線列車上，昨日發生盜竊案，警方便衣警員發現成功將兩賊人擒獲。兩名疑為扒竊黨男子，昨傍晚近五時，在一列由尖沙咀開往佐敦站的港鐵列車上，以遮擋手法盜竊一名女乘客背囊內財物。兩名便衣警員當時正進行反盜竊巡邏發現，立即上前制止，連同女事主等全部五人，在佐敦站下車後調查後，以涉嫌盜竊拘捕兩疑犯及鎖上手銬帶署進一步調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd