﻿停會兩周 維修費恐千萬計 立會滿目瘡痍 探員蒐證緝搗亂者

大批反修例示威者前晚攻入立法會大樓，恣意破壞。立會主席梁君彥形容立法會「滿目瘡痍」，控制室、保安室、供電及消防設備均受破壞，四處塗鴉，滿地雜物，他估計未來兩周難以召開會議。財委會主席陳健波估算，維修和添置器材等費用涉千萬元計。警方派員入內蒐證，以追究搗亂者責任。據悉，有電腦及硬件不翼而飛。



警方昨天凌晨進入立法會大樓後，一直封鎖調查。記者所見，大樓內外飽受摧殘：多道玻璃門破碎、四處堆滿雜物、牆上及枱上被塗鴉及電掣損毀等。據悉，一些電腦和存有資料的硬件不翼而飛。政府化驗師和O記探員先後到場蒐證。



電腦硬件不翼飛



立會主席梁君彥及秘書長陳維安到場了解，梁君彥稱大樓受到嚴重破壞，滿目瘡痍，作為港人想不到會見到眼前場面，感到極度遺憾痛心，對破壞者予以最嚴厲譴責。



他披露，地下保安控制室遭嚴重破壞，所有保安系統不能運作，供電及消防系統亦受干擾，所有出入口受損，地下一樓會議廳、前廳及1M、二樓辦公室都受不同程度的毀損。由於情況十分嚴重，不能在短時間內修復，估計未來兩星期都不能舉行會議。



供電消防設備全受損



財委會主席、會計界立法會議員陳健波稱，由於政府物業沒有購買保險，故今次維修費用要由政府負責，連同添置和維修電腦等器材費用，初步估算數以千萬元計。陳健波指出，財委會仍有四十多項撥款議題未完成，包括多項民生撥款申請，也涉公務員加薪撥款申請，一度打算轉換場地開會，因須刊憲等技術問題，暫時取消轉場計劃。



立會大樓附近的行政長官辦公室和政府總部亦被人塗污，出入口遭雜物堵塞，昨日復會的行政會議須改到禮賓府舉行。特首林鄭月娥昨天凌晨四時連同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰在警察總部召開記者會。林鄭月娥指，七月一日看到兩個截然不同的畫面，一個是和平理性的遊行，體現了香港自由多元包容的核心價值；另一個是令人痛心、震驚的、違法的暴力場面，該類目無法紀的違法暴力行為，嚴重影響香港法治的核心價值，對此感到十分憤慨和痛心，並予以強烈的譴責，又指對於任何違法行為，必定會追究到底。