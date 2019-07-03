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﻿非法進入刑毀 最少犯三罪

2019-07-03 列印
■O記探員及政府化驗師先後到場蒐證。
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　　大批激進示威者破壞立法會大樓，保安局局長李家超嚴詞警告，該批破壞者最少干犯三項嚴重罪行，分別是違反立法會規則強行進入立法會範圍，如以公安條例檢控，最高刑罰是禁監兩年；示威者亦可能觸犯刑事毀壞和藏有工具可作非法用途，都屬嚴重的罪行。

　　大律師陸偉雄則認為，有關方面引用公安條例的非法集結和暴動罪提出檢控，將更簡易和更能反映事件的嚴重性。他說，由示威者用鐵籠車撞玻璃門、以第四類危險品撒向警員，及強行闖入破壞等一連串行為，已有足夠證據指證他們有意圖破壞社會安寧，以及實質破壞社會安寧，前者可控非法集結罪，最高刑罰監禁五年，後者則可控暴動罪，最高監禁十年。
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