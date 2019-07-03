由監警會副秘書長（行動）梅達明統籌的專案組，將負責調查六月九日至七月二日間的連串衝突，其中重點會放在警方於上月十日及十二日的警民衝突與衝擊立法會中採取的行動。監警會鼓勵市民、前線警員及警察評議會職方協會就調查提供資料。梁定邦表示，警務處處長盧偉聰及行政長官林鄭月娥支持調查，承諾政府會充份作出配合，惟政府成立獨立調查委員與否與監警會無關。林鄭月娥期望監警會於半年內提交調查報告及建議後，能盡快向公衆公佈有關詳情。
監警會收110宗投訴 料半年內提交報告
由監警會副秘書長（行動）梅達明統籌的專案組，將負責調查六月九日至七月二日間的連串衝突，其中重點會放在警方於上月十日及十二日的警民衝突與衝擊立法會中採取的行動。監警會鼓勵市民、前線警員及警察評議會職方協會就調查提供資料。梁定邦表示，警務處處長盧偉聰及行政長官林鄭月娥支持調查，承諾政府會充份作出配合，惟政府成立獨立調查委員與否與監警會無關。林鄭月娥期望監警會於半年內提交調查報告及建議後，能盡快向公衆公佈有關詳情。
停會兩周 維修費恐千萬計 立會滿目瘡痍 探員蒐證緝搗亂者
大批反修例示威者前晚攻入立法會大樓，恣意破壞。立會主席梁君彥形容立法會「滿目瘡痍」，控制室、保安室、供電及消防設備均受破壞，四處塗鴉，滿地雜物，他估計未來兩周難以召開會議。財委會主席陳健波估算，維修和...
2019-07-03
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李克強：不搞人幣競爭性貶值
國務院總理李克強表示，上半年中國經濟總體平穩運行，保持在合理區間，雖然外部不穩定因素增加、世界經濟有放緩趨勢、保護主義抬頭，對中國造成壓力，但已採取一系列措施應對，強調會保持穩健貨幣政策，不搞人民幣競爭性貶值、不搞「大水漫灌」。 李克強在大連舉行的夏季達沃斯論壇上發言時說，當今世界各國經濟深度交流，互為市場、彼此依賴，大家坐在同一條船，要培養夥伴精神、平等協商、求同存異，以規則為基礎，以世貿為核心的多邊貿易體系，重申全球化是不可逆轉的大趨勢，中國將堅定不移推進對外開放、擴大債市雙向開放。他指出，從宏觀層面講有降準和加大定向降準工具來利用，還有融資和其他方面工具來導向定向支持...
2019-07-03
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兩人接受觀察 緊急疏散四大樓 fb郵件中心疑收沙林毒郵包
facebook位於美國矽谷總部附近的郵件中心發生毒氣驚魂，事緣其中一個郵包驗出對沙林毒氣呈陽性反應，因此緊急疏散四座建物，另有兩人因疑似暴露於沙林毒氣而要送往評估。聯邦調查局人員已到場調查。 事發於當地時間周一上午十一時許，facebook所在的門洛帕克市消防隊長約翰遜指出，由於facebook測試所有收到的包裹時，有一個針對沙林毒氣呈陽性反應，因此啟動標準措施，目前仍在等待查驗結果。 facebook發言人哈里森則表示，在測試結果呈陽性後，公司疏散四棟建築物，並配合警方調查。 目前，其中三座已解封，可以重新進入。消防及聯邦調查局人員正繼續隔離其中一座大樓調查。有兩名員工...
2019-07-03
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私人天台泳池 殷然特色中空樓底大廳
西半山堅道豪宅殷然乃區內新晉豪宅，樓齡約3年。今次參觀該廈一個特色單位放盤，實用面積逾2500方呎，客廳採用中空樓底，以4套房設計，內置樓梯連接千呎天台，並備有私人泳池，隨時空中暢泳。 由太古...
2019-07-03
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港股「七翻身」開門紅 恒指向兩萬九進發
上周六G20「習特會」，一如預期中美雙方皆同意休戰並恢復貿易談判，加上美國總統特朗普「放生」華為，港股踏入「七翻身」開局即報捷。恒指高開361點，報28904後，成功收復100天線（28592），亦撲...
2019-07-03
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火力二重奏 智取決賽權
智利鋒將阿歷斯山齊士在美洲國家盃及時回勇，隊友伊度亞度華加斯亦不讓他獨領風騷，今屆同樣各入兩球。他倆同時在國家隊史上射手榜作良性競爭，周三準決賽勢齊爭取士哥，可望領軍於巴西阿雷格里港擊敗往績輸蝕的秘魯入決賽，智利主勝無難度。（Now650台、Now E周四早上8:30直播） 效力墨超勁旅堤格雷斯的伊度亞度華加斯，今屆美洲盃已入兩球，跟阿歷斯山齊士並列為陣中首席射手。這兩球也令前者為國家隊累積三十八球，超越一代傳奇射手沙拉斯，躋身智利史上射手榜次席，為了追上四十三球的史上首席神射手隊友山神，今仗勢接連破網，領軍取勝殺入決賽。 秘魯料悲劇重演 秘魯八強爆冷淘汰烏拉圭，恐...
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登場直擊 X7、M850iA豪華新級別
寶馬代理上周五晚（6月28日）在Ritz-Carlton酒店發表兩款截然不同的全新Luxury Class車系：X7 xDrive40iA及M850iA，吸引近五百人出席派對，場面非常熱鬧。 文...
2019-07-03
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新馬師曾遺孀傳患癌 祥嫂病逝享年73歲
一代名伶新馬師曾（鄧永祥）遺孀祥嫂洪金梅今年5月曾低調入院，當時被爆進出醫院腫瘤科接受治療，更傳出祥嫂患上肺和肝兩項癌症。之後祥嫂曾透過好友表示因肺炎及發燒入院，其子鄧兆尊指母親只是老人病，有少少唔舒...
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社論——消減戾氣 讓香港走出困局
前天大批激進示威者攻入立法會大樓，肆意破壞，戾氣爆發，顯示反修訂《逃犯條例》的示威行動有轉向暴力化之勢，長此下去，或會愈演愈烈，將衍生更為嚴重的衝突。社會各界必須大聲疾呼，減少戾氣，回復平靜，以理性對話而非暴力抗爭去處理分歧。 激進示威者搗亂立法會大樓，破壞多項設施，演變成本港史上首次立法機關被佔領事件，當中的象徵意義，必須予以正視，因為立法會是本港重要的憲制機構，議員依據法定的程序，通過討論和表決，履行重要的立法、議事和通過撥款等功能，現在卻被暴力衝擊，等同暴戾壓倒理性的議事機制，令人深以為憂。 外國的經驗充份說明，不論是政治、宗教、經濟或社會紛爭，若爭拗雙方動武決高下，...
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頭號目標——金飯碗 趕尾班車
第一場五班一○○○米。常說谷草一千是純粹鬥快的賽程，若能在此程後上取勝，必是有分在手，「金飯碗」上季一月份既能在四班此程後追僅負「精算八方」而壓倒「阿凡達」，頗難相信在上季尾降至五班後，再跑同程竟會負...
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