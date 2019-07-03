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﻿監警會收110宗投訴 料半年內提交報告

2019-07-03 列印
■工人正在清洗政府總部門前的污漬。
﻿監警會收110宗投訴 料半年內提交報告
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　　連場反修訂《逃犯條例》示威觸發多次衝突，監警會至今收到一百一十宗對警方的投訴，將主動展開調查，預料半年內完成報告並向政府提改善建議。監警會主席梁定邦(見圖)強調，政府成立獨立調查委員與否，與監警會無關。

　　由監警會副秘書長（行動）梅達明統籌的專案組，將負責調查六月九日至七月二日間的連串衝突，其中重點會放在警方於上月十日及十二日的警民衝突與衝擊立法會中採取的行動。監警會鼓勵市民、前線警員及警察評議會職方協會就調查提供資料。梁定邦表示，警務處處長盧偉聰及行政長官林鄭月娥支持調查，承諾政府會充份作出配合，惟政府成立獨立調查委員與否與監警會無關。林鄭月娥期望監警會於半年內提交調查報告及建議後，能盡快向公衆公佈有關詳情。
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