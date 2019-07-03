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﻿美股中段跌11點

2019-07-03 列印
　　美國周二股市出現回吐，杜指中段報二六七○五點，跌十一點；納指則報八○七五點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見六十三點六九港元，升零點三四港元；騰訊則見三百六十一點四六港元，跌零點九四港元。紐約期金報每盎司一千四百零五點七美元，升十六點四美元；紐約期油則報每桶五十六點八二美元，跌二點二七美元。
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