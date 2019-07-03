  • 2019年7月3日 星期三
  • 27º
  • 97%
熱門： 立法會祥嫂逃犯條例木恩林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

港澳辦抨激進暴行　支持港府依法施政

2019-07-03 列印
■清潔工清理示威者張貼的單張。
Previous Next

　　國務院港澳辦公室發聲明，抨擊一些極端激進份子藉口反對特區政府修例，以極為暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，「這種嚴重違法行為踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰，我們對此予以強烈譴責。」

　　發言人指，中央政府堅決支持香港特別行政區政府和警方依法履行職責，並支持香港特別行政區有關機構依法追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全，維護香港的繁榮穩定。中聯辦亦發聲明，斥極端份子的暴行，是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重損害香港的社會安定，絕對不能容忍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd