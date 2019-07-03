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示威者讀抗爭宣言 冀政府回應五大訴求

2019-07-03 列印
　　大批示威者攻入立法會大肆破壞，在撤走前於議事廳內宣讀抗爭宣言，要求政府回應五大訴求，包括；徹底撤回修例；收回暴動定義；撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪；徹底追究警隊濫權情況；及以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選。示威者指出，市民自六月起以各種和平理性及奮勇行動懇求政府撤回修例，但政府置若罔聞。民陣則以「共同進退」為題發表《家書》，坦言曾在升級示威運動上苦思無果，稱不希望見到暴政催生的種種行動，但理解和明白抗爭者的選擇，形容抗爭者踏出了比所有人都更有勇氣的一步。

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