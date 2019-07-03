特稱港人追求民主耿爽反駁指雙重標準

美國總統特朗普就香港示威者闖入立法會大樓破壞，表示感到「傷感」，但認為大多示威者是爭取民主的，不過一些政府卻不想要民主。中國外交部發言人耿爽斥外國說三道四，完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽醜陋。



就香港有示威者闖入立法會大樓破壞，特朗普當地時間周一於總統辦公室表示：「香港的事（指反修例示威），我希望可以獲得解決，與中國國家主席習近平一起時，我們短暫討論過，這令人很傷感，我很少見到這樣的抗爭。」特朗普續說：「他們（指示威者）在爭取民主，我想大部份人希望民主，不幸是一些政府不想民主。這就是事件的一切，一切源於民主，沒有比民主更好的。」



美國國務院發言人表示，香港的成功在於法治及對基本自由的尊重，呼籲香港各方避免暴力。美國國家安全顧問博爾頓就稱，華府期望北京在處理香港問題時，像其他國家一樣履行國際義務。



英國外相侯俊偉在社交網站發文稱，英方對香港及自由的支持堅定不移，但不能接受暴力，香港人必須維護在法律範圍內和平示威的權利，就如數十萬市民勇敢地上街遊行般和平有序。歐盟外交事務主管莫蓋里尼發表聲明，呼籲有關人士克制，避免事態升級，並促請展開對話及協商，尋求往前邁進的方法。



就美、英、歐盟等表態，中國外交部發言人耿爽指斥他們說三道四，完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽醜陋。他反問：「如果同樣事件發生在美國及歐洲，他們會如何處理，是否會聽之任之？」耿爽重申，香港事務純屬中國內政，對有關國家粗暴干涉香港的事務及中國內政，堅決表示反對及強烈不滿。



