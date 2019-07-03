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攻陷立會成國際要聞

2019-07-03 列印
　　國際傳媒廣泛報道示威者衝擊立法會及警員清場。英國《天空新聞》（Sky News）網上直播警方清場過程，其後重點報道警方施放催淚彈重奪立法會控制權。《英國廣播公司》（BBC）亦報道，分析港人身份認同及手機應用程式於「無領導」（leaderless） 示威的作用。

　　《美國有線新聞網絡》（CNN）除了將衝擊行動及相關報道放於國際網頁版外，亦有引用本港傳媒片段報道。《哥倫比亞廣播公司》（CBS）、《華盛頓郵報》（Washinton Post）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）都有大篇幅報道。

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