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汕大澄清 李澤楷仍是校董

2019-07-03 列印
　　就香港《南華早報》六月二十八日一則有關汕頭大學校董會的報道，汕頭大學昨日發出「聲明函」澄清，指該報道中有關「汕大過去數月曾建議免除李澤楷在汕大校董會職務」嚴重失實，強調李澤楷仍是汕大校董會董事。

　　位於廣東省汕頭市的汕頭大學建於一九七九年，為全球唯一一所由私人基金會——「李嘉誠基金會」持續資助的公立大學。根據基金會資料顯示，迄今共向汕大提供超過一百億港元資助。

　　目前汕大的二十四位校董會董事中，有四位是「李嘉誠基金會」的代表，他們分別是李澤楷、羅敏潔、羅慧芳及區小燕。

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