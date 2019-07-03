對門兩冤家六人大戰 ﻿內地夫婦﻿涉傷人提訊

葵涌石蔭邨住正對面單位的兩個敵對家庭於去年六月冤家路窄，一家四口外出時發現對家內地夫婦用手機偷拍他們遂發生口角，內地夫婦反擊對罵後更出手拳打腳踢，以致一家四口受傷送醫治療，有人失去知覺及口吐紅色嘔吐物，髖骨骨碎，頭皮血腫，又有人鼻骨骨折凹陷等。內地夫婦否認有意圖而傷人等六罪，案件昨於區域法院開審。



首被告楊建波（五十四歲）及次被告王瑜珍（五十四歲）為操普通話的內地夫婦，楊被控有意圖而傷人、普通襲擊、盜竊共三罪，王被控一項刑事毀壞罪。夫婦二人同被控一項有意圖而傷人罪及一項襲擊致他人身體傷害罪。



事發於一八年六月九日下午二時許，家住兩名被告對面單位的一家四口（簡稱 李家），陳蕙華、李展豪、李美賢帶同李展豪的姐姐李联外出乘搭直通車回東莞，李家在其門口安裝閉路電視監視器拍下李家四人出門沿走廊前往大堂，兩名被告立即開門手持手機拍攝李家四人，又匆忙出門尾隨李家繼續拍攝，兩家遂發生口角。



楊出手推撞及拳打腳踢陳蕙華及李展豪二人，傷及眼部、頭部、頸部、腰部，二人被兩名被告拳打及推撞後，感到暈眩並坐在地上；次被告王瑜珍則突然坐在李展豪上大叫「非禮」，然後把李頭部撞牆兩次使李昏倒。首被告楊建波對陳蕙華推撞及拳打腳踢後，陳亦失去知覺。李的手機及後被發現被拋到平台，屏幕破裂並已損壞。



陳蕙華送院時昏迷並吐出紅色嘔吐物，醫生發現陳左眼瘀傷紅腫，鼻有血絲，髖骨髂脊骨碎。李展豪雙手手肘受傷，鼻骨骨折凹陷，鼻中隔向右彎曲。李家女兒李美賢在兩家人爭執期間趁亂以手機拍攝到案發情況，混亂中身上多處擦傷及瘀傷，亦趁機逃離現場報警求助。姑姐李联則右臂觸痛。兩名被告亦有送院治療，被發現身上多處擦傷及瘀傷。



