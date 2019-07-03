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密封包裝珍珠奶茶驚現四腳蛇

2019-07-03 列印
密封包裝珍珠奶茶驚現四腳蛇
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　　有網民日前於「巴打絲打 facebook Club」群組發文，上載一張有兩條四腳蛇於密封包裝珍珠奶茶內的圖片，發文者表示：「飲完先發現！！！你會點做？？？」。該圖文上載後引發多達八百六十二個的火熱回應。

　　有網民給予神奇的提議，例如：「溝暈佢」、「一係擺佢入微波爐叮幾分鐘」；也有好心網民慈悲：「放生佢」；但有精明網友質疑稱，「一睇都知後期製作啦！」。

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