﻿制止1309萬械劫 特警攔車擒四匪

螳螂捕蟬，黃雀在後。兩名找換店男女職員昨早攜帶一百六十八萬美元（約一千三百零九萬港元），經落馬洲返港，登上的士後被賊車跟蹤；賊人準備行劫時，已監視一切的警方刑事情報科Hit Team駕兩車將賊車撞停，拘捕車上四名男子，並在離境大堂拘捕另一女疑犯，兩名事主幸保不失。



新界北總區重案組殷晃偉總督察透露，警方接獲情報，四男一女行劫集團配備電槍及利刀，準備打劫找換店職員。警方經分析情報及調查後，部署刑事情報科Hit Team（跟蹤支援隊）隊員圍剿賊人。



據悉，兩名找換店男女職員，昨晨六時許攜同載着共一百六十八萬美元（約一千三百零九萬港元）的背囊，經落馬洲管制站由內地返港，乘的士返回尖沙咀找換店。其間，兩名職員被一名女疑人從內地跟蹤過境，女疑人報信四名乘私家車的同黨。疑犯準備新田交匯處落手，截劫乘的士的找換店員。



內地返港 找換店員被跟蹤



一直埋伏監視的Hit Team（跟蹤支援隊）兵分兩路，分別乘客貨車及貨車，在交匯處撞停賊車，車上四名男子慌忙棄車；其間有人反抗，有人更以電槍企圖襲警，三名警員拔槍喝止，當場制服三名疑匪，另一疑匪趁機拔足逃走，棄電槍在一處草叢並跑入附近古洞路一個停車場，最後被追至探員擒獲。部份賊人被捕時手上戴着手套。另一方面，探員在落馬洲管制站離境大堂截獲女疑犯。



兩事主幸保不失，案件由新界北總區重案組跟進，並調查是否涉「地下錢莊」及黑吃黑，不排除有更多人被捕。



警另拘50歲女同黨



行動中，警方檢獲兩支長約二十厘米的電筒型電槍、兩把長約四十七厘米的開山刀及鐵錘等。警方以涉嫌企圖行劫、無牌管有槍械、藏有攻擊性武器、危險駕駛及企圖傷人等罪，拘捕四名年齡二十三至二十八歲男子，以及一名五十歲女子，各人疑有黑幫背景。警方其後在沙嶺缸瓦甫路發現一輛私家車，車內檢獲易燃物品。



跟蹤支援隊隸屬刑事情報科，上世紀九十年代中期成立，大部份隊員曾駐守特別任務連（飛虎隊）、機場特警組及要員保護組（G4）；該支隊負責支援、執行危險跟蹤任務及拘捕行動。