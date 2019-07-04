﻿涉網上將警員「起底」 九男女洩私隱被捕

有警員及其親友遭網民針對起底，警方前晚展開大規模拘捕行動，搜查多處地點，拘捕九名男女，指他們涉嫌企圖攻擊警隊網站，並在網上發放大量警員及其家人的資料、恐嚇等。警方不排除日後再有更多拘捕行動。



最近《逃犯條例》修訂引發示威者衝擊警方防線，以及警員發射催淚彈及橡膠子彈等驅散示威者。警方網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指，近日出現針對警員的網上起底行為，大量警員遭不法之徒在網上起底，有人蓄意公開警員個人及其家人資料，侵犯私隱。



網絡安全及罪案調查科設立二十四小時熱線，接獲逾八百名警員求助，包括指警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等；有警員收到大量滋擾電話及恐嚇字句，如「知道佢住邊度，會上嚟殺咗佢」等，其家人亦收到同樣訊息。



不排除再有人被捕



警方經深入調查及蒐證後，前晚採取拘捕行動，搜查全港多處地點。行動中拘捕七男二女，年齡介乎十六至四十歲，涉不誠實取用電腦、未經使用者同意披露個人資料、刑事毀壞及威嚇刑事毀壞等罪名被捕。他指，有人曾以DDoS（分散式阻斷服務）方式攻擊警察網站，但不成功。警方行動仍繼續，不排除會有更多人被捕。



莫俊傑表示，在八百名警員聲稱遭起底及滋擾等求助個案中，其中一百五十宗個案已轉介至私隱專員公署跟進。莫稱，未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行，而攻擊警察網站則屬刑事毀壞。警方強烈譴責網上違法行為，強調網上世界並非無法可依，現實世界可用的法例於網上亦適用。