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﻿美股收市升179點

2019-07-04 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六九六六點，升一百七十九點；納指則報八一七○點，升六十一點。滙控美國預託證券價格見六十五點六九港元，升零點一九港元；騰訊則見三百五十八點七八港元，跌一點六二港元。紐約期金報每盎司一千四百二十點二美元，升十二點二美元；紐約期油則報每桶五十六點八四美元，升零點五九美元。
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