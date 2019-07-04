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政總特首辦重開　林鄭如常辦公

2019-07-04 列印
■警員在立法會外檢走大批磚頭調查。
■立法會大樓內文件散落地上，場面一片混亂。
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　　政府總部和特首辦昨日重開，據悉特首林鄭月娥重回特首辦辦公，大批公務員亦如常上班。有職員表示，過去一段時間政總多次關閉，雖帶來不便，但對工作影響不大。

　　行政會議亦復會，昨天應沙中線紅磡站調查委員會要求，批准其遞交報告限期由下月三十日，延遲至十一月二十九日。

　　委員會表示，計劃在九月下旬恢復聆訊，十月中完成專家聽證，如有需要可能聽取更多事實證據，以及所有結束聆訊的陳訊，委員會考慮工作進度及計劃後，要求押後提交報告。



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