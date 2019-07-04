受抗爭事件影響情緒波動 ﻿網男疑輕生﻿﻿議員協助尋回﻿

一名男子疑受反修訂《逃犯條例》抗爭事件影響，昨天在網上留言表示不滿政府，並聲言去金鐘太古廣場，網友擔心他會輕生，報警求助及發動網友尋人，多名非建制派議員響應，卒於十個小時後將他尋回。



昨凌晨四時，自稱JJ的網男在群組留言不滿政府，揚言到金鐘太古廣場。



不少網友聯想到早前有男子在太古廣場懸掛反修例標語跌死一事，擔心JJ會輕生，紛紛留言勸喻。



早上六時JJ貼出地圖，顯示他在天后某餐廳附近，並留言「上完香比雙親後出發」。七時許他發帖稱準備出發，又回覆網友稱正乘坐巴士往金鐘。網友擔心他輕生，於是報警，有網民自發往金鐘尋找。警方及消防亦派員搜索。



多名非建制派議員獲悉事件後前往現場協助。公民黨前主席余若薇嘗試聯絡JJ，要求會面。至九時許，JJ發帖表示與余若薇短暫交談，但無法忘記特首林鄭月娥的神情，又向議員道歉。



社署建議市民致電求助



其後有網友及議員趕往另一宗懷疑反修例人士跳樓死亡的國際金融中心尋找，經多番周折後，於下午兩時找到JJ，見他神情憔悴。



據悉，非建制議員原訂昨晨向林鄭月娥請願，要求與她會面商討社會危機，但因多人參與搜索JJ行動，最後取消請願。



社署總臨牀心理學家陳耀基稱，近日社會瀰漫着鬱悶氣氛，有人甚至認為沒有解決方法而感困擾，他希望市民好好休息，以平復心情。而社署設有二十四小時熱線二三四三 二二五五，歡迎市民求助。



災後心理輔導協會總幹事杜永政稱，近日連串社會衝突而令部分抗爭群體出現負面情緒，甚至出現「死士效應」，容易萌生極端想法，如傷害自己或別人。工黨張超雄表示，希望港人明白下一代是在絕望之中，「一方面係發泄、一方面係悲憤、一方面係自毀，一種結合出來，不知怎做下的行動。」







