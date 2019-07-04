藥劑師協會籲 勿隨意使用催淚彈

香港執業藥劑師協會和香港藥劑專科學院近日收到超過五十宗查詢或投訴，指警方於金鐘施放催淚彈，影響到只是上班或逛街而並沒參與示威的市民，當中不少是中年人士和有長期病患者。協會和學院將去信特首林鄭月娥和警務處處長盧偉聰，呼籲不要隨意使用催淚彈及胡椒噴霧等，避免無辜市民受害，亦可減低示威者以化學品反擊的機會。



香港執業藥劑師協會主席鄭綺雯指出，催淚彈和胡椒噴霧的化學物質在普通人身上只有暫時效果，但對呼吸疾病病人、長者、孕婦和兒童的影響卻還沒有科學研究，某些人亦







會對化學物質有敏感反應，嚴重者可能即時暈倒、呼吸困難甚至有死亡風險。她建議警方在決定施放催淚氣體前，應先撤走附近商戶及市民，避免波及無辜市民。



