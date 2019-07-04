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鍾國斌料政府原地踏步一年

2019-07-04 列印
　　立法會大樓遭示威者嚴重破壞，未來兩周未能舉行會議。自由黨黨魁鍾國斌預料政府未來一年的運作會原地踏步，目前首要為改革行政會議。

　　鍾國斌昨日出席電台節目時表示，立法會需半年時間才能恢復運作，政府未來一年的運作可說是原地踏步，最終所有議案無機會通過，希望立法會行政管理委員會安排另一地方先處理財政預算等民生項目。

　　他又指，修例事件已反映行政會議無法作為特首智囊，政府首要改革行會，及積極聆聽各方意見。

　　民主黨議員胡志偉提議先一次性過通過無爭議性的事宜，但他未見政府認真面對過錯，又質疑政府是否不能回應撤回修訂《逃犯條例》及成立獨立調查委員會的訴求。



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