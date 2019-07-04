鍾國斌料政府原地踏步一年

鍾國斌昨日出席電台節目時表示，立法會需半年時間才能恢復運作，政府未來一年的運作可說是原地踏步，最終所有議案無機會通過，希望立法會行政管理委員會安排另一地方先處理財政預算等民生項目。
他又指，修例事件已反映行政會議無法作為特首智囊，政府首要改革行會，及積極聆聽各方意見。
民主黨議員胡志偉提議先一次性過通過無爭議性的事宜，但他未見政府認真面對過錯，又質疑政府是否不能回應撤回修訂《逃犯條例》及成立獨立調查委員會的訴求。
螳螂捕蟬，黃雀在後。兩名找換店男女職員昨早攜帶一百六十八萬美元（約一千三百零九萬港元），經落馬洲返港，登上的士後被賊車跟蹤；賊人準備行劫時，已監視一切的警方刑事情報科Hit Team駕兩車將賊車撞停，...
2019-07-04
美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國會放寬對中國電訊設備商華為的限制，但仍會禁止華為參與發展美國5G網絡。華為創始人任正非則表示，特朗普決定軟化針對美國公司向華為銷售晶片和軟件的禁令，但這決定對其業務不會產生「太大影響」。 美國白宮貿易顧問納瓦羅七月二日接受訪問時表示，美國總統特朗普與國家主席習近平上月在G20峰會舉行雙邊會談後，兩國官員已重啟貿易談判，雙方可能互訪，談判正朝正確方向邁進。但他說問題複雜，需要時間解決。 早前特朗普承諾，允許美國企業向中國電訊設備商華為出售產品。對此納瓦羅則強調，美方在華為問題上讓步很小，5G政策亦無改變。他表示現時容許美國企業恢復向華為出售的晶...
2019-07-04
經過歷時三天的馬拉松會議和連番爭論後，歐盟成員國領袖周二終於取得一致意見，提名兩位女性出任其中兩個重要高職。只要獲得歐洲議會表決確認，德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將會接替容克成為歐盟委員會主席，而現任國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）將會出任歐洲中央銀行行長。這是歐盟歷史上第一次有女性出任領導地位，期望為歐盟帶來新氣象。 在布魯塞爾舉行的高峰會議上，二十八個成員國領袖進行了三天激辯後，終於就歐盟領導層人事安排達成共識。歐洲理事會主席圖斯克在Twitter發出訊息，正式公佈上述兩項提名。各國領袖們又同意，由比利...
2019-07-04
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳新寶城4座低層H室，面積644方呎，屬三房一套間隔，獲新盤向隅客購入作換樓，成交價935萬，呎價14519元，屬市價水平。...
2019-07-04
在美國國慶日前夕，美股僅有半日市。市場預期聯儲局即將減息，刺激美股收市做好，杜指及納指均創收市新高。杜指收市報26966點，升179點；標普500指數報2995點，升22點，連升5日，並且連續3日創收...
2019-07-04
周星馳經典電影《少林足球》劇情周二疑在美洲國家盃四強上演，星將美斯表現突出，阿根廷卻以0:2不敵巴西，賽後即炮轟球證森巴蘭高多次對他們不利的判決拒絕翻看VAR。這名三十二歲隊長更直言投訴無門，皆因南美足協裁判委員會主席正是巴西人，加上森巴地頭爭標乃收視保證，阿根廷猶如電影中的少林隊。 由謝賢飾演的強雄在《少林足球》中操控賽事，旗下的魔鬼隊決賽對少林隊時揚言：「球證、旁證、技術委員、主辦、協辦、所有單位都是我的人。你們怎麼跟我鬥！」豈料電影情節疑在美洲盃準決賽真實地重演。 美斯今仗收錄四次射門、四次關鍵傳球和七次過人，三項數據都冠絕全場，帶領阿根廷取得十四次攻門，比巴...
2019-07-04
豐田代理上周在港發表全新第六代Hiace商用客貨車，耳目一新的1.5箱式斯文造型，配合更龐大闊落車廂及載貨空間，以及更充足安全配套，即使機械配搭未見大改動，整體吸引力仍然比同級對手為強。文、圖：彭志揚...
2019-07-04
《2019香港小姐競選》昨日進行第二輪面試，49位候選佳麗會晤傳媒。大熱之一的KOL蔡嘉欣，竟與陳熙蕊和Cayley Ng同穿白色斜膊Ruffle連身短裙「撞衫」。被網民發現舊照的大髀近盆骨位置有紋身...
2019-07-04
蒙牛（2319）公佈悉售國產奶粉巨頭君樂寶乳業權益，分析指交易均對雙方有利，其中蒙牛可受惠免除自身業務的內部競爭。在多間大行唱好下，蒙牛昨日創上市新高；另同業澳優（1717）亦告破頂。在供需緊張下，內地原奶價格料將繼續上漲，加上國策支持提升產品質素，乳品股具上升動力，可考慮逢回收集。 6月初，發改委表示將大力實施國產嬰幼兒配方奶粉「品質提升、產業升級、品牌培育」行動計劃，已令板塊早前先炒一轉。而由於蒙牛與君樂寶交易的買方實控人為河北省國資委，其於4月曾提方案支持君樂寶主板上市。在後者回A憧憬下，乳品股A股昨日逆市走強，帶挈港股乳品板塊，蒙牛早段曾急升4.56%破頂見...
2019-07-04
陳嘉熙昨晚作谷草首戰，賽前只見其師父羅富全和教練高雅志都認真看待，帶同熙仔往跑道踩場，期間高雅志更不時講解，非常盡責。而最終熙仔亦憑「劍追風」贏馬，不負師父和高雅志的用心教導。 馬場浮世繪
2019-07-04