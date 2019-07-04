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太空館月球展 同你探索太空

2019-07-04 列印
■樂高公司製作以超過二十萬粒積木拼砌成，高達五米的一比二十二「土星五號」火箭模型。
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　　香港太空館由即日起至九月二日舉行「登月五十年」專題展覽，讓公眾透過展覽和工作坊學習太空科學的知識。

　　展覽展出阿波羅十一號飛船登月任務的展品、相片、錄像、模型和互動展品等，例如以立體打印技術製作的月球不同地貌模型，讓參觀者能夠一嚐觸摸月球的感覺。

　　更有樂高公司製作以超過二十萬粒積木拼砌成，高達五米的一比二十二「土星五號」火箭模型。

　　太空館館長梁偉明希望透過展覽，提高特別是年輕人對天文、太空科技和未來對太空探測興趣。



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