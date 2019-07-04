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自願醫保、自願性供款、延期年金知多啲 投委會保監局講座免費參加

2019-07-04 列印
自願醫保、自願性供款、延期年金知多啲 投委會保監局講座免費參加
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　　好多人都想喺退休後維持現有嘅生活質素，但退休儲備可否夠用一世？另外，醫療保障亦係大家好關心的題目，所以自政府今年四月推出扣稅三寶後，引起坊間熱烈討論，好多人表示有興趣但仍感一知半解，例如如何選擇自願醫保？買合資格延期年金要注意甚麼？MPF自願性供款如何扣稅？

　　為讓大家對儲錢退休及醫保方案有更多認識，投委會與保監局將於本年七月二十日（星期六）舉辦教育講座，由多位專業講者為你講解自願醫保、合資格延期年金、可扣稅強積金自願性供款等題目，助你搵出至適合的儲錢退休及醫保方案！講座費用全免，名額有限，先到先得，立即上http︰//bit.ly/STD_IFEC或掃描QR code報名啦！

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