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嘉道理墜機調查 證直升機空中解體

2019-07-04 列印
■直升機當日墜落山坡並起火焚燒。資料圖片
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　　八鄉林錦公路嘉道理農場山邊五月發生直升機墜毀意外，男機師王輝雄死亡。運輸及房屋局轄下民航意外調查機構昨日就意外發表安全調查初步報告。

　　報告顯示，一架單人駕駛的 Robinson R44 II 型直升機於五月十九日下午五時許，在林錦公路上空高於平均海平面二千呎空中解體，期間飛行員沒有發出求救訊號，其後機身墜落山坡並起火焚燒。罹難機師有超過八十一小時駕駛直升機經驗，當中九點七小時是駕駛與涉及意外同款的機型。

　　民航意外調查機構將進一步調查意外資料，以確定意外發生原因，預計需時十二個月。



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