消防通訊保安系統重創 立會「被打殘」十月復會難

飽受示威者摧殘的立法會大樓，「傷勢」嚴重。立法會行政管理委員會昨日視察大樓，發現內外損毀嚴重，或影響立法會運作，即使到十月也未必可以開會，或影響暑假後復會時間。另外，泛民對處理財委會所積壓的四十四個議案出現分歧。部份議員建議以書面處理沒爭議性的民生撥款申請，但有議員擔心會開了危險先例。



立法會主席梁君彥及行管會成員昨早到立法會大樓視察受損情況，再到金鐘政府合署閉門會議商討善後工作。梁君彥表示，大樓消防、通訊及保安系統受嚴重破壞，投票及召喚鐘聲等議會設施無法運作，亦有載有議員、職員及記者資料的電腦硬盤遺失，資料中沒有身份證號碼，已匯報私隱專員。



保安控制室遺失電腦



梁君彥指，目前應專注於維修立法會，務求今年十月能夠恢復會議，而不是分散另覓開會的場地。他未有透露維修費的預算金額，僅表示立法會尚有儲備。另外，梁君彥會見傳媒時，有市民在旁高聲辱罵他，但他未有理會。



書面批閱議案 泛民有分歧



公民黨議員郭榮鏗會後表示，民主派認為在原則上應尊重立法會的場地，而在執行上亦難以另覓地方容納成千名議員及後勤職員開會，故不應在立法會以外的地方尋找開會地點。



民主黨議員黃碧雲表示，與其他議員初步交流後，認為可以書面傳閱方式處理醫院擴建及公務員薪酬調整等無爭議財委會民生項目。她又指，現階段仍須與各黨派議員溝通，就處理無爭議的優先尋求共識。香港本土議員的毛孟靜則強烈反對書面審議的建議，認為此舉會開「危險先例」，將來容易被建制派以人數優勢決定議案的爭議性，她擔心︰「以後書面傳閱乜嘢都過得。」議員范國威亦指，任何先例都須審慎判斷，不希望書面傳閱處理議案在日後被廣泛應用。