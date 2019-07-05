﻿泛民建制議員成發洩對象﻿﻿ 郭家麒搭港鐵遭惡意碰撞﻿

反修例令社會撕裂，支持與反對的市民皆群情洶湧，建制與非建制派議員成為發洩對象。公民黨議員郭家麒昨天乘港鐵時疑被人惡意碰撞，對方還笑笑口，他報警求助，對方最後道歉。經民聯議員梁美芬前天在立法會附近亦遭市民狙擊及被的士拒載，她將相關片段上載到社交平台。



郭家麒昨日上午十時五分乘搭港鐵荃灣線返回立法會時，列車抵達尖沙咀站後，他步出車廂讓其他乘客下車，但其中一名乘客突然用力撞擊其左肩膊。郭感疼痛外，並看到對方竟笑笑口，認為對方具挑釁性，不想縱容這種暴力行為，於是報警。據悉，懷疑撞及郭的男子姓林，五十四歲，後來他向郭道歉，郭同意和解及不追究，警方暫將案件列作糾紛事件處理。



林卓廷遭恐嚇要掟下天橋



民主黨的林卓廷昨日亦到警察總部報案，指稱周日在金鐘海富中心對開天橋，被最少兩名參加支持警察集會的人士襲擊，令他左手手指屈傷，其間有人用雨傘襲擊他腰部，又有人出言恐嚇，說要將他掟下天橋。他當時用手機拍下施襲者的行為，昨日將照片及影片交給警方處理。



梁美芬被包圍追擊



經民聯議員梁美芬日前在立法會門外舉行法律界聯署譴責暴力記者會後，遭民陣成員和市民圍堵追擊，責問她有否聽到香港人訴求，梁一度欲搭的士離開，但的士拒載，她最後在助理及保安協助下避入立法會。事後她將被狙擊及拒載的片段上載到社交平台個人專頁。



另外，前律政司司長梁愛詩六月十二日行經金鐘太古廣場時被多名示威者包圍，指罵她是「賣港賊」，要由商場保安協助離開。她自稱當時感到驚慌，但維持鎮定，日後出入要提高警覺。



