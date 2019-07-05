五人金鐘天橋上絕食反修例

反修訂《逃犯條例》行動停不了。有兩男三女反修例示威者絕食抗爭，由周三早上開始在金鐘海富中心行人天橋底絕食。昨日有市民為他們送上牛奶，以示支持三人的舉動。



絕食者之一陳伯在行人道上紥了帳幕，他戴上寫有「為民主、為公義、絕食」標語的帽，地上放着寫有「盧偉聰知法犯法，暴力鎮壓市民」的紙皮。他表示，自己家住粉嶺馬屎埔，雖然今次反修訂事件不關馬屎埔事，但認為牽涉到全香港，所以他有權站出來，他稱：「激動啲唔緊要，為公義嘛，那怕是強權政治不讓發聲，我也要發聲。」另一位絕食者是好鄰舍北區教會傳道堂主任陳凱興，他對被捕的年輕人感到擔憂，形容現時的社會情況有如「白色恐怖」。



