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劉曉明狠批英政府「站錯邊」

2019-07-05 列印
■劉曉明直斥對方的言論，破壞中英關係。
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　　就英國外相侯俊偉評論香港反修例事件時，警告中國如違反《中英聯合聲明》將招至嚴重後果。駐英大使劉曉明反擊，狠批英國政府「站錯邊」，又指責侯俊偉干預香港事務，支持暴力違法者，破壞中英關係。

　　劉曉明周三在倫敦的記者招待會上說：「我要指出極重要的原則，英國政府選擇站在錯誤一方，英方發出不恰當的評論，這不但干預香港特別行政區內部事務，還支持暴力違法者，英方甚至企圖干預香港特區政府檢控罪犯，這是嚴重干預香港法治。」劉批評直斥對方的言論破壞中英關係。但英國外交部隨即傳召劉曉明，對其言論表示不可接受。

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