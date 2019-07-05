零售業指連串示威影響銷情 ﻿金價月內升一成﻿﻿六年新高﻿

過去一個月金價由每安士一千三百二十五美元上升逾一成，升至一千四百三十一美元，為六年高位，至昨日回落至一千四百一十九美元。本港九九九金價昨日開市一萬三千一百八十港元，跌六十元，零售業指以往金價升會吸引大量內地客來港購買，但因近日連串大型示威影響銷情，令六月下半月銷售額反常地下降。



經濟數據弱，市場憂慮全球經濟增長放慢，加上環球政治及貿易關係前景仍不明朗，避險情緒再度升溫，資金流入黃金避險。過去一個月，金價由每安士一千三百二十五美元，升百分之九點四，至一千四百五十美元，為六年高位，至昨日回落至一千四百一十九美元。



訊匯證券行政總裁沈振盈指金價已到六年新高，短期內會在一千三百八十美元至一千四百三十美元之間上落，但之後會再升，今年最高目標是一千五百美元。因美匯指數走疲、聯儲局將減息，預計未來二至三年仍會持續勁升至一千九百美元。



九龍珠寶玉石金食首飾業商會理事長劉克斌指，飾金格價由五月底起開始向上飆升，升了百分之十三，令到本地人持觀望態度，除非是有必須，比如結婚才會買。不過，內地人對金價的敏感度會較高，好像近月高升期間只要期間稍為有一點回落，便會即刻來港購買，尤其在周末。



下半月內地客減少



所以六月上半個月的銷售情況是，在港本地客下跌、內地客上升的情況，是有輕微上升。不過，到下半個月全面有輕微下跌，因為近日香港連串大政治運動，少了內地客來港消費，影響了生意。未來一個月，劉克斌預計金價有百分之五至六的升幅，不過零售銷情卻不敢預測，劉說：「現在涉及政治因素內地客不敢來，目前買飾金的主要客源是內地客，他們來不來香港對銷情影響很大。」



