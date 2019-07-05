整傷腰骨感染細菌 ﻿胡國興須﻿﻿留醫ICU﻿

於一七年參選特首落敗的退休上訴庭副庭長胡國興因感染細菌，出現頭暈腳軟，於上月因病情轉壞，並留醫深切治療部診治，目前病情稍有好轉。胡國興的發言人表示，「胡先生只是有很常見的細菌感染，經治療後已在康復中，多謝關心」。



據悉，現年七十三歲的胡國興於入院前十天仍和好友晚飯見面、當時仍中氣十足，有講有笑，只是飯後站起身時突出現暈眩和雙腳無力。數天後胡官病情惡化，由家人送入瑪麗醫院，經醫生初步診斷，應受到細菌感染，至今仍在深切治療部治理。



胡國興於一七年獲得一百八十個選委的提名，報名參加行政長官選舉，與林鄭月娥及曾俊華角逐。胡國興曾被傳媒追問健康情況時，他自言自己健康完全沒有問題，又笑言已戒煙四年，「有嘢做就精神」，若沒有工作就會坐着看電視打瞌睡。



擔任公職20年



生於香港的胡國興來自建築商之家，年幼時生活富足，六十年代電視未普及時，胡家已經擁有當時非常珍貴的電視機，家裏設有乒乓球桌。胡國興於六五年在傳統名校英華書院畢業後，繼而到英國伯明翰大學攻讀法律，六九年取得倫敦大學學院法學碩士。六九及七○年先後取得英國與香港的執業大律師資格，八六年還取得美國紐約州律師資格，曾私人執業。至八七年獲得御用大律師銜頭。



九二年胡國興獲港府任命為最高法院原訟庭法官，並過渡至九七年政權移交後的香港特區高等法院原訟法庭，二千年升任高院上訴法庭法官，○四年出任副庭長，直到一一年開始退休前休假，一年後正式退休。胡官曾擔任不少公職，包括九三年至○六年擔任選舉管理委員會主席，九六年出任嘉利大廈火災調查委員會主席，九八年為新機場調查委員會主席，○六年至一二年擔任截取通訊及監察事務專員。



