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優質教育基金更新七優先教育主題

2019-07-05 列印
　　教育局成立的優質教育基金更新一九至二○學年的優先主題，七個優先主題包括STEM教育、資訊科技教育、評估素養、全方位學習、正面價值觀、學生均衡發展和有效領導和管理。

　　新一學年基金亦會推出撥款計劃，希望凝聚學校、家庭和社會力量，加強育人工作，構建正面積極的校園氛圍。學校可以向優質教育基金申請，資助具創新意念和配合目前教育政策的計劃，符合優先主題可獲基金優先考慮。基金下學年亦推出一項新的撥款計劃，加強建構正面積極的校園氛圍，每所學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園，可申請最多二十萬元撥款推行相關計劃。

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