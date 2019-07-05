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疑乘快艇偷渡來港　七南亞漢被捕

2019-07-05 列印
疑乘快艇偷渡來港　七南亞漢被捕
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　　繼上月尾流浮山拘捕十名非法入境者後，警方昨日在西貢又拘捕一批非法入境者。有途人發現七名可疑南亞裔男子在西灣村附近出現，形跡可疑，恐其有不軌企圖遂報警。警員到場將他們截獲，調查後證實為非法入境者，將其拘捕及帶署調查。

　　警方表示，昨晨八時許，一名六十二歲姓黎村民報案，指西灣村附近的西灣路，有一批疑似南亞漢出現，形跡可疑，恐他們有不軌企圖。警員趕至截獲七名年齡介乎十九至三十三歲南亞裔男子。

　　經初步調查，各人均未能出示身份證明文件，警方懷疑他們剛乘快艇由內地偷渡來港，並在附近海邊上岸，遂以涉嫌非法入境將他們拘捕及帶返西貢分區警署調查。

　　上月二十六日，警方在流浮山爛角咀對開海面截獲一艘殘舊的木船，拘捕兩名疑蛇頭內地男子及八名南亞裔非法入境男子。
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