﻿通往「品水師」橋樑 過七關獲專業認證﻿

品酒師，大家聽得多，原來職場上有品水師，但香港未有相關的培訓課程，想成為品水專家，必須在海外獲取資格，而職業訓練局（VTC）轄下廚藝學院就成為學員通往品水師的橋樑。除了品水師，VTC轄下的香港知專設計學院亦培訓出產品設計先鋒，其物聯網產品設計深受業界認可。記者：丁啟健 攝影：丁啟健、受訪者提供



現年二十二歲的黃浩維（Andy）是廚藝高級文憑畢業生，修學期間，他學習到中西廚藝，涉獵餐飲管理、食物配搭等專門知識，燃起他對餐飲業的興趣。完成高級文憑課程後，他前往英國升學，銜接至英國廚藝學士學位課程，繼續進修廚藝及餐飲知識。



VTC學生產品設計獲業界認可



外國生活一年，Andy見識到外國餐飲業的發展。他說，知悉外國有開辦品水師課程，他認為水在日常生活息息相關，為了加深對水的認識，於是前往德國修讀品水師課程，並考獲由「國際品水師協會」頒發的資歷。現時香港及澳門只有數名人士考獲相關資歷。



品水師主要以味覺分辨多種水的礦物成份，要通過七個考試，當中包括筆試、飲用水盲測等，才能成功考取品水師的專業認證。廚藝學院導帥沈銳振說，面對市場對飲品有一定要求，例如坊間都有品茶、品酒等課程，未來亦希望引入品水師課程，以應付市場的需求和發展。



另外，產品設計高級文憑畢業生楊德威（Ryan），現於國際家電品牌任職產品設計師，負責為小型家電設計外觀。工作了十年的他，期間創作出不少物聯網產品設計，包括「智能空氣監測器」，透過連接手機，於手機應用程式內監測室內空氣質素。其設計在多個國際性比賽奪獎，包括美國「IDA國際設計獎」金獎、「德國設計獎」得獎作品等。



Ryan希望以科技糅合設計，故他將手機應用程式、藍芽等科技元素，配合人性化的獨特設計，加入物聯網產品設計中，令作品深受業界的歡迎和認可。二○一七年，他入選香港《透視雜誌Perspective Global》舉辦的「40 under 40」大獎，被評選具影響力的亞洲年輕設計師之一。



對於自己的作品受到業界認同，Ryan表示興奮，當中肯定了自己的實力及才華。他又勉勵即將面對香港中學文憑考試（DSE）放榜的考生，成績並非太重要，最重要是按自己的興趣選科，以興趣發展事業才能堅持夢想。



