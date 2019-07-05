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港創科生態成形 署長：政府須「填洞」

2019-07-05 列印
港創科生態成形 署長：政府須「填洞」
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　　創新科技署署長蔡淑嫻（見圖）昨在大灣區座談會上表示，推廣創新科技發展是要製造創科生態，包括要有人才和投資。她說，香港近年來已經逐漸形成創科生態，政府的工作則是「填洞」，把薄弱的地方加強。

　　她續說，政府推出多項政策支持創科發展，成績漸顯。如大型初創公司「獨角獸」，三年前本港一隻也沒有，但現時已有八隻本地「獨角獸」，對一個七百餘萬人口的城市來說，是值得鼓舞的事。

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