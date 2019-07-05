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韓國即沖乳酪粉天然高質 $24試勻四款味道
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消防通訊保安系統重創 立會「被打殘」十月復會難
飽受示威者摧殘的立法會大樓，「傷勢」嚴重。立法會行政管理委員會昨日視察大樓，發現內外損毀嚴重，或影響立法會運作，即使到十月也未必可以開會，或影響暑假後復會時間。另外，泛民對處理財委會所積壓的四十四個議...
2019-07-05
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內臟外露仍抱緊持刀男 台鐵警為救乘客遇刺殉職
台灣台鐵一列自強號列車昨晚行經嘉義火車站時，一名五十四歲男子因補票問題與站務人員發生爭執。其後，一名二十五歲的鐵路警上車處理時，卻被該名男子揮刀並刺向其腹部，導致其內臟外露，經搶救後最終不治。 據悉，一名五十四歲的鄭姓男子因為沒有購票坐車而被車長發現，在車長要求補票後，他突然情緒失控。其後，一名李姓警員接報後到場，鄭男卻突然拿起隨身攜帶的水果刀並刺向其右腹。李姓警員雖然被刺傷，但仍然奮力壓制鄭男，以爭取其他乘客離開的時間。最終，鄭姓男子被眾人制伏，但李姓警員的內臟已外露，車廂內滿地鮮血。李姓警員在送院時，上腹留下約五厘米長的刀傷，並失去呼吸及心跳，經急救後雖一度恢復生命跡象...
2019-07-05
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遺屬律師：不足彌補 波音一億美元援助難屬
波音公司宣佈，將提供一億美元資金，援助印尼獅航和埃塞俄比亞航空兩宗737Max空難的遇難者家庭。援助資金將在幾年內逐步到位，據稱其與墜機相關的訴訟無關。兩宗空難一共造成三百四十六人死亡。 波音公司表示，這筆資金將用於遇難者家庭在教育和生活上的開支，以及當地社區經濟發展項目。但遇難者家屬的代表律師不認可波音公司的舉動。今年三月，埃塞俄比亞航空公司ET302航班墜機，這是五個月內第二宗與737Max機型有關的航空事故。二○一八年十月，印尼獅航同一機型客機在耶加達附近海域墜毀。 波音公司董事長米倫伯格（Dennis Muilenburg）表示，波音公司對兩起事故深表歉意，並會一直...
2019-07-05
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城智星閣中層E室，面積502方呎，兩房間隔，望街景，以960萬易手，呎價19124元，屬市價，買家為自用客。原業主於...
2019-07-05
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已無制度阻力 有望齊集「BAT」 李小加力爭百度來港上市
科網巨企阿里巴巴來港第二上市甚囂塵上，港交所（388）行政總裁李小加亦打「開口牌」，會爭取流浪在外的中國企業能回歸中國，當中除了阿里巴巴，更點名「BAT」另一科網公司百度為爭取對象。 李小加昨日接受內...
2019-07-05
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教車3年 重投祖記 林伯保方回家
車路士名宿林柏特和祖雲達斯一代鋼門保方周四齊回家！前者由打比郡重返史丹福橋接掌帥印，和藍獅簽約三年。保方亦返回老婦人訓練場進行體測，順利通過便可正式回歸。 林柏特返回車路士執教只屬時間的問題，雙方周四正式簽署三年合約，前者喜言：「我非常榮幸可以重返史丹福橋擔任領隊。」 英超首輪遇死敵曼聯 藍獅女董事卡露絲卡娃歡迎這位球隊史上神射手回家：「上季他已證明自己是英超最出色的年輕領隊，過去在這裏效力十三年成為球隊的傳奇和歷來首席射手，現在是最合適時間回來接掌帥印，會方定在各方面全力支援他。」該隊新一季英超首輪作客曼聯，屆時林柏特將會重遇昔日老對手紅魔領隊蘇斯克查。 至於祖雲...
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智能保鮮雪櫃 肉類蔬果並存
傳統雪櫃，鮮肉和蔬果要分開放置，因鮮肉要乾燥環境保存，而蔬果則要保持相當濕度。最近西門子推出iSensoric智感零度法式多門雪櫃，其中Hyper Fresh Premium 0℃保鮮室設計，除可保持...
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爬大肚超盈頭 內地領證 何猷君娶奚夢瑤 互讚有眼光
今年賭王何鴻燊家族接二連三傳出喜事，三房猷啟認做爸爸、四房大女何超盈佗巨肚與哈佛學霸男友辛奇隆(Thomas Xin)上月舉行奢華過大禮儀式。而四房孻仔、24歲高富帥何猷君，5月中向30歲名模女友奚夢...
2019-07-05
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Shimba工作室——【陀飛輪的浪漫】Market Play By Uncle Ray
高檔鐘錶製造業嘅發展好有趣，約三百年前它以創新發明主導，現以品牌價值為先。十八世紀工業革命令鐵路系統喺西方國家迅速發展，人們對鐘錶及其準確性嘅需求大增，推動製錶工藝越見精湛，對卓越嘅追求亦為品牌創造價...
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馬場浮世繪——季尾騎師例會添安全議題
現役全體騎師，昨日晨課後齊到馬會會所跟馬會高層開會，內容跟過往季尾的例會相若，例如提醒他們要在新馬季開鑼前兩星期回港備戰等事宜。今年較特別的題目，是馬會鑑於季內晨課和賽事中發生過不少生墮馬意外，故也借今次會議討論，提醒一眾騎師一旦遇有意外時，如何令傷者可立即得到最妥善的照顧，將受傷程度減至最低。 馬場浮世繪
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