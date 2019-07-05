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韓國即沖乳酪粉天然高質　 $24試勻四款味道

2019-07-05 列印
韓國即沖乳酪粉天然高質　 $24試勻四款味道
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　　乳酪好味又有益！但市面上的即食乳酪，部分益生菌含量少之餘，更有防腐劑、人工色素等添加物，令人唔多放心！韓國製Yogur Train即沖乳酪粉不但含高活性乳酸菌，且採用天然色素，無防腐劑，值得推介！《頭條日報》讀者享超筍換購價，一盒6包只係$24，CP值高，抵買又抵食！

　　一包20克Yogur Train即沖乳酪粉，每克含一千萬以上益生菌，包括兩種歐洲生產被公認為安全性高嘅保加利亞乳桿菌及嗜熱鏈球菌，前者有改善腸道、幫助乳糖消化嘅功效，後者幫助食物消化，改善便秘及增加免疫功能。產品採用天然色素，例如香蕉味乳酪就以甜南瓜和香蕉濃縮粉做顏色，令人放心！此外，還有原味、芝士味和芒果味，飲用時只須將乳酪粉加鮮奶搖勻，非常方便，另可配搭唔同水果或燕麥，創出不同乳酪食譜！即沖乳酪粉套裝一盒6包（共4款味道）連搖搖杯一隻，現憑指定印花加$24即可換購（建議零售價$39.9），即Scan QR code攞電子印花及睇換購詳情啦！



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