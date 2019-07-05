﻿愛心潛水教練﻿ ﻿助傷健者水中「重生」﻿

潛水教練區紹堅執教二十多年，九倉前主席吳光正、香港電視主席王維基、藝人張敬軒及方力申，都是其學生。在「名人教練」的招牌下，原來他早在○六年引入傷健潛水，令肢體殘障者體驗「入水能游」。區紹堅相信，潛水不止是個人興趣，更具有治瘉的力量。



區紹堅九八年成立潛水公司在，即金融風暴之後一年，當年其創業決定被身邊朋友認為過勇，他也承認是放手一博。他原本任職警察，當差十年，別人眼中的鐵飯碗，他卻愈做愈無安全感：「我中三畢業已『賣身』給警隊，入讀警察少年訓練學校，覺得自己見識有限，擔心除了做警察，還有甚麼技能？」



回歸前夕，身邊人的話題都是移民，區紹堅為擴闊眼界九六年放棄「鐵飯碗」，移民荷蘭，不久水土不服，打算回港。他一直熱愛潛水，毅然在銅鑼灣租舖創業，經歷沙士及金融海嘯，他認為危中有機：「沙士後香港人很支持本地旅遊，我們多了很多本地潛水團的生意。」



他○六年再訪昔日移居地荷蘭，機緣巧合下認識國際傷健潛水協會，覺得傷健潛水可助殘疾人士發展興趣，頗有意義，於是接受當地教練訓練，並在港成立分會。



排除萬難 享受每次旅程



初時，學員主要是肢體殘障者，他先安排他們參與泳池舉行的體驗班。當初來學潛水的肢體殘障者，區紹堅記得不少都是失落人：「他們因為一次意外，終身都要坐輪椅。」有一位參與者曾是運動健將，由於接受不了雙腳失去活動能力的事實，終日躲在家中不願見人。結果，一次潛水體驗，成功吸引他走出來，當他成功考牌可結伴潛水後，重拾運動生活，恍如脫離殘障的陰影。區紹堅發現，學習潛水對殘障者而言，不止是一種興趣，更是一種療瘉。



傷殘人士縱然雙腿不能動彈，只要穿上手蹼，即可以在水底的無重狀態下活動；即使四肢活動困難，只須背負水底推進器，殘障者即可獲得水中潛行的動力。近年，區的學生還有視障人士，教練以觸感手語與學員溝通。有人問他，視障人士既然看不到水底萬千世界，為何勉強下水，他直言：「這是克服困難的過程，令他們發現自己做到很多想像不到的事。」



傷健人士每次潛水都要克服眾多困難，豈止落水一刻。區紹堅指出，殘障人士先要預約復康車，還要找到具有無障礙設施的郊外路段，排除萬難才到岸邊，享受潛水。



香港的潛水旺季其實只有半年，不少人問區紹堅：「為甚麼不爭取在旺季多教幾個學生賺錢？」他笑言：「我可以用自己的專業幫人，滿足感不是錢可以代替。」



