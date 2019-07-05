﻿學校暑期工程多﻿ ﻿搶貴人工影響質素﻿

政府近年多次向教育界「泵水」，今年更預留十億元資助學校改裝。由於撥款僅為期兩年，不少學校均趕在今明年申請撥款，用以打通閒置課室，改裝成STEM實驗室，甚至是分間課室，配合「一校兩社工」政策，加建社工會面室。不過，學界習慣於暑假進行工程，人手需求暴增令工人暑假薪酬叫價較平日高六成，業界擔心人工愈搶愈高，將迫使承建商將貨就價，影響工程質素。



本港資助學校目前可通過教育局的年度大規模修葺工程機制及緊急修葺工程機制，申請資金進行校舍保養及維修工作，最近教育局額外預留十億元，推行小型內部改建工程計劃，引起學界注意。兩者不同之處，在於前者資助只限用於維修，後者卻能以善用校舍空間為由，改裝及裝拆現有的課室及校內空間。



趁機設立STEM實驗室



獅子會中學校長林日豐表示，政府雖有提供不同的資助供學校申請，但他以成立多年的優質教育基金為例，校方只可以將所得資助用作添置器材及設備，不可用於改建現有課室，但他指出，如學校要成立具規模的STEM（科學、科技、工程及數學）教育實驗室，所需空間較大，有必要將兩個課室打通。因此，新計劃可作學校的起動資金，配合其他現有基金，改善學校配套。



除了STEM實驗室，林日豐表示，自從政府宣佈推行「一校兩社工」政策後，學界一直苦惱於社工會面室不足的問題，「兩個社工可以共用一個辦公室，但無可能在同一個房間，分別輔導兩位學生。」



今次資助計劃的性質少有之餘，更設下申請期限。教育局表示，改裝建議須於今、明兩年內提交，今年的工程申請期，剛於本月六日結束，目前正於審批階段。據悉，不少學校見機會難得，都有入紙申請。然而，為不影響學習環境，學校大多傾向利用暑假時間進行工程，令每年暑假都成為學校工程旺季，工程費水漲船高。擔任學校工程顧問的黃小姐（化名）透露，每到暑假，小型工程工人薪金例必暴升，「油漆工人平時一千一百元一日，一到暑假日薪可以增加至一千八百至一千九百元。」



根據教育局資料，近五年每年獲批的大規模修葺工程，其工程總預算額由約五點六億元，增加至逾十億元，升幅達八成。是次計劃所預留的十億元預算，相等於全港學校一整年的維修工程費用，金額之巨大，難免令人擔心人手不足導致學校工程難以開展的問題，將會愈來愈嚴峻。註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華不諱言，人手不足加上工人薪酬大增，承建商為成本考慮，難免將貨就價，影響工程質素。



承建商或將貨就價



教育界立法會議員葉建源曾接過學校投訴，指責承建商工程質素馬虎。他指出，學校的工程顧問及承建商由教育局委聘，設有合約期限，曾有即將完約的承建商，因不獲續約而「放軟手腳」，他擔心工程數量增加，會加大監管難度，承建商亦有可能應接不暇。



相比起人工成本大增及人手不足，黃小姐認為學校工程最大的困難，在於校方要求將工程時間一再壓縮，「一個禮堂工程，最少要用上兩個月，學校七月中放暑假，八月開始就有學生補課，有些學校甚至會借出課室給其他人使用，稍為大型一點的工程，都不會有足夠時間完成。」



