﻿中醫藥發展基金啟動﻿ ﻿業界歎缺支援執行難﻿

中醫藥發展基金啟動，首階段接受「行業支援計劃」申請，以資助行業培訓、中醫藥推廣等。惟中醫業界慨歎，政府僅有資金，卻無支援，培訓工作不知從何做起。本港首所中醫醫院將於五年後啟用，急須培訓中醫護士，但護理業界至今仍未知悉人手需求，難以制定課程藍本及獲取認可。



為推動中醫藥發展，《施政報告》去年宣佈預留五億元設立專項基金，事隔半年，中醫藥發展基金上周正式成立，基金包括行業支援計劃及企業支援計劃。中醫藥發展基金諮詢委員會主席蘇彰德形容資助包羅萬有，「由人才培訓、中醫藥推廣、硬件資助、中成藥註冊支援都有，是全方位支援。」



本地無中醫護士課程



縱然基金資助「包羅萬有」，但香港中醫護理學院副會長許燕卿認為，中醫護士的資歷問題，並非單單派錢就能解決。本身是註冊護士的她解釋，中醫院未來設有中西醫團隊，意味院內的護士需具備中西醫學護理知識，惟本港至今未有中醫護士課程，她擔心難以趕及訓練人手，「政府有找我們幫手製作標準課程藍本，但課程不止要中醫認可，更要得到香港護士管理局承認。」



即使獲得多方認可，但許燕卿指出，護士課程重視實習，醫管局及衞生署均未有中醫護士實習基地，「我們（香港中醫護理學院）只是非牟利組織，能力很有限，需要有官方牽頭人幫手，才可以經過多重關卡。」



除了課程問題，許燕卿不諱言，政府至今未有估計中醫護士的人手需求，業界即使有錢辦課程，也不知該如何配合，「病房、門診要幾多人？其中幾多人是前線，幾多是管理層？」她以助產士為例，當局有清晰的人手需求及晉升階梯，協助就讀護理學課程的學生及早訂定目標，相反中醫護士人手需求未明，難以吸引人報讀。



根據香港中醫藥管理委員會的最新數字，現時註冊中醫與表列中醫人數已達一萬。按每名中醫師聘用一名診所助理計算，中醫診所助理的需求與中醫師人數相若。香港中醫藥服務中心總經理兼執業藥師朱立城坦言，坊間雖有不少就業掛鈎的中醫診所前線培訓課程，但大多只集中教授中醫基礎概念，忽略診所管理技能培訓，更形容目前仍處於「養生班」階段，「很多證書課程只教部份中醫藥理論，讀完出來『唔湯唔水』，連基本的診所管理電腦軟件都不懂得使用。」



中醫助理薪酬低



朱立城指出，中醫診所助理工作繁多，薪金卻只有一萬元左右，除了協助中醫師診症，亦要負責預約登記、執藥，「在藥房工作的話，中醫診所助理更需兼顧賣藥及清潔工作。人工這麼低，很多人都做不長。」他認為，政府若只以「銀彈」要求業界培訓人才，未能解決學員難與行業接軌的問題。



