﻿腸胃專家跨代研究﻿ ﻿「便便」也可治病﻿

人體排洩物臭氣薰天，竟然是救命草？據今期《東周刊》報道，腸胃肝臟專科界奇葩之稱的中大醫學院院長陳家亮，卻偏要加入「執屎敢死隊」。他發現，經特別處理的「健康便便」移植入人體腸道後，多種腸胃奇難雜症通通藥到病除。他預言不久將來，不再需要透過移植，直接將「便便」提煉成藥丸內服即水到渠成。



帶起「食屎」更健康的新世代，陳家亮可算是亞洲第一人。他發現：「腸道好似指紋一樣有一套密碼，並非牢不可破，把握三歲前改變腸道內嘅細菌含量，整個身體以至人嘅一生都可以大逆轉！」



陳家亮眼中，「便便」是「西施」，單看形狀、顏色及軟硬度，足以令他廢寢忘餐：「一般人覺得大便好污糟、有害，我就覺得大便係老師，當中有好多智慧、知識同新創科機遇，所以從唔怕屎臭，亦唔怕污糟。」



陳家亮到底有多愛這玩意？從去年牽頭成立兒童健康研究所，與內地醫院啟動「十萬新生嬰兒追蹤研究」以收集糞便，可見一斑。他說：「世界上沒有這般大型的研究，絕對是史無前例。」



研究腸道微生物群組



要精準了解人體腸道變化，收集大便最直截了當，「三歲前嘅細路腸道細菌好似白紙一張，可以治療改變，透過收集兒童十年身體狀況，了解其健康以至思想如何受環境、遺傳及腸道微生物群組影響，能有效找出各種疾病根源。」陳家亮說。



陳家亮背後的理念：「人體身上有兩套基因圖譜，一套來自父母，另一套係腸道裏面嘅菌，腸內含菌量多寡，大大影響小朋友未來會否患病，甚至長大後嘅情緒。我哋發現自閉症患者腸內不良細菌特別多。」



他續指出，天生的基因圖譜難以改變，腸道中的菌卻可後天更改，只要透過內視鏡將經過提煉的糞便移植入病人體內，便可產生治療作用，「及早治療得宜，就能改變將來命運。」



陳家亮的打不死毅力，在院內是出晒名驚人，藏在文質彬彬的書生氣質下，是一種不甘認命的硬頸，「我係輸在起跑線上嘅人，但是輸得愈多，愈發覺將來有機會贏。」



出身草根的陳家亮，父親是的士司機，一家居於牛頭角公屋，因為單位狹小，他與弟弟瞓帆布牀做廳長，過着朝行晚拆的日子。



小學時他曾因付不起高昂學費及每月八元的校巴費，明明考進九龍塘一所名校小學，亦只能望門興歎，最後選擇居所附近的聖若翰天主教小學，「嗰時八蚊對我屋企嚟講已經好多。」



錯失讀名校機會，陳家亮將勤補拙，最終考入中大醫學院，成績更是學霸級，八八年以一級榮譽畢業，個人獨攬外科、畢業最佳成績及五年最佳總成績三個金牌。



陳家亮愛躲在實驗室做研究，畢業後到加拿大做科研，九七年回流中大醫學院工作，翌年完成研究院醫學博士學位。因為科研成績斐然，一三年以四十多歲之齡成為中大醫學院院長，更是首位校友當上此職，自此跟中大結下不解之緣。



古人已用糞便入藥



陳家亮預言不久將來，不再需要透過內視鏡將細菌移植入人體，直接將「便便」提煉成一粒藥丸就水到渠成，「食屎大家覺得好詫異，其實一千年前嘅晉朝，已經有人發明用人嘅糞便來醫病，中醫古方『黃龍湯』，就係以糞便入藥。」



繼往開來的宏願到底能走多遠？行醫三十一年的陳家亮聳聳肩，淡然說：「呢個（大便）研究唔係屬於我嘅，希望更多後起之秀將研究繼續做落去，追蹤十年、二十年、三十年……」醫者的初心，大概只有這位貼地院長陳家亮睇得最通最透！



