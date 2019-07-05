﻿土炮充電站風險高﻿ ﻿電動車快叉易出事﻿

電動車「自焚」事件在內地不時發生，本港五月亦有起火個案，業界擔心，劣質充電設施將為電動車帶來隱患。礙於香港充電設施不足，有人在新界村屋或偏遠倉地，設置簡陋的充電站，惟設備裝設不當、用料便宜，增加電池起火機會。



內地電動車製造商蔚來汽車旗下的ES8型號電動車，四月至今先後發生三次自焚事件，迫使公司上周宣佈召回於去年四月初至十月中生產約四千八百輛電動車。類似事件今年五月曾在港發生，停泊於新蒲崗廣場停車場的電動車突然起火焚燒，車主懷疑是充電池起火。汽車業界指出，現時本港的充電設備及電池，不當使用將發生起火危機。



自製充電器手工粗劣



「新界很多村屋及倉地都有車主亂駁電的問題，有些操作非常簡陋！」香港汽車進出口商會會長羅少雄表示，充電設備的安裝過程須符合一定標準，惟有人疑貪方便，自行尋找電工製作充電器，令接駁口的手工粗劣，增加充電過程發生短路的風險，加上有不良業界選用平價材料，難以抵禦高溫，容易起火。



免費充電是電動車一大賣點，電動車車主理論上無必要另行添置充電設備。不過，截至去年底全港公共充電器數目為二千多個，同期登記電動車數字卻逾萬輛，充電器不足成為車主自行製作充電站的原因。羅少雄認同，電動車數字近年大增，政府應盡快增設充電設施，應付需求。



充電設施不足再加上城市人講求快捷，快速充電器近年深受電動車車主歡迎，同時帶來隱憂。有內地媒體整合多宗電動車起火案例後發現，事故發生時間主要於充電過程及充電後一段時間內。內地新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛更提醒業界，應對大功率的快充技術保持謹慎態度，避免影響電池壽命及安全性。香港電動車協會會長關卓明解釋，快速充電站依靠高電壓高電流方式，為電池快速充電，惟過程產生大量熱能，因此電池需要做好散熱，亦要有電池管理系統，避免過份充電造成危險。



快叉縮短電池壽命



香港汽車工業學會會長李耀培指，電動車自焚雖未能證實跟快速充電站有關，惟不能排除此原因，無可否認快充會縮短電池壽命，而快充僅是電動車生產商為香港、北京、上海或東京等車位短缺的大城市而設，以迎合無車位的車主需求，「快充只需三十五分鐘，比中速、慢速充電的時間都要短，故造成更大的電力負荷，快充本身應被視為『不正常產物』。」



香港電動車業總商會理事陳冠東表示，在五月本港發生電動車自焚後，商會曾討論是否與快速充電器有關，但他形容「業界至今仍未有很確定的講法」，因為在正常情況下，電池一旦充滿電源，系統會自動截流，避免意外發生。



