﻿看不見的飛行英雄﻿ ﻿踏飛機維修青雲路﻿

行行出狀元，部份非常冷門，要求非一般的毅力，飛機維修工程是其一。隨著亞太區航空界的迅速發展，以及香港國際機場第三條跑道將於數年內竣工，本港航空界一直對飛機工程人員非常渴求。黃文軒及楊嘉雯是飛機維修的生力軍，經常在巨大的飛機體打轉，身水身汗，工作充滿甜酸苦辣，但一門非一般的專業手藝，確保大家外遊飛得安全，是看不到的飛行英雄。記者︰ 羅雅如



黃文軒（Tommy）及楊嘉雯（阿卡） 一身古銅膚色，不難想像二人於飛機庫及停機坪大汗淋漓的工作身影。Tommy 是一名負責輕型維修的飛機維修員，為飛機機身、引擎、起落架等部件作例行檢查。說到入行原因，他坦言︰「一開始（做飛機維修員）並不是我的理想，DSE放榜後亦無目標。」經港機工作的朋友介紹後，對機械及電器感興趣的Tommy以半工讀形式加入港機的見習飛機維修員（註冊學徒）計劃。在公司支持下，他即將到英國考取歐盟的執業牌照，為成為持牌飛機維修工程師的理想邁進。



阿卡的入行經歷與Tommy相類似，她於二○一一年會考後修讀飛機維修基礎文憑，後經面試加入港機。一頭清爽頭髮的阿卡是港機外勤服務部少數的女助理工程師之一，負責為過境香港的飛機檢查及作即時維修，亦兼負起管理及帶領同事的職責。「女生比較細心、溫和，會主動溝通」，是優勢。因力氣較小，阿卡曾擔心於換輪軚等工作中成為負擔，幸得其他男同事照顧，克服困難。



飛機維修的工作講求應變，考驗處理突發情況的能力。Tommy曾在風雨下為飛機緊急更換輪軚而全身濕透，所幸最後按時「交機」。阿卡亦曾遇上低概率情況，一架A330空中巴士檢查屬適航後，於起飛前引擎突然煞車失靈，必須作緊急維修。「當時正值放飯前，我們花了兩、三小時維修。後來得到機長的感謝，令我好有成功感同自豪。」



對於想入行的未來師弟妹，Tommy及阿卡強調認真努力的重要。Tommy認為「不要浪費時間，若找到有興趣的，就努力去做。」飛機維修講求細心分析、時間管理及應變等，絕不兒戲。阿卡亦建議應屆文憑試同學要「搵清楚自己條路，要做就要百分百認真工作。」這樣，才能踏上飛機維修青雲路。



