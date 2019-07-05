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巴士上剪女乘客頭髮 髮型師不認罪

2019-07-05 列印
■被告余錦麟否認控罪。
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　　一名六十五歲男子疑於今年一月乘搭巴士期間，疑不滿前座女乘客的髮型，竟以剪刀剪去一名女乘客的長頭髮。這名被告於昨天在東區裁判法院否認一項襲擊致造成傷害罪。

　　羅德泉主任裁判官將案件押後至九月十一日開審，期間被告繼續獲准保釋外出。

　　現職髮型師的被告余錦麟，被控於今年一月十三日在一輛由九龍灣開往香港仔方向的107號城巴上對女事主丁慧琳的身體造成傷害。

　　男被告在庭上原指不會聘請律師代辯，但裁判官勸他不要對案件掉以輕心，指這是一項嚴重的控罪。

　　男被告在庭上還表示，自己只是剪去女乘客的頭髮，並沒有傷害女事主的身體，但裁判官回應指不會在庭上和被告討論法律問題。

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