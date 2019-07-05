﻿歐文龍前副手疑受查﻿ ﻿名下40物業遭扣押﻿

最新一期《東周刊》報道，濠江爆出疑似肅貪風暴，曾任土地工務運輸局（簡稱「工務局」）局長達十五年、一四年底退休的賈利安，由他直接及間接持有的四十個物業被檢察院扣押。廉署透露，有人因涉及刑事犯罪被調查。



賈利安曾擔任「世紀巨貪案」主角、前運輸工務司司長歐文龍副手，任內不少批地決定及政策引起各界爭議，其中廉署一六年發表益隆炮竹廠土地置換事件調查的報告中，指賈利安簽署不符法律規定的文件；事件儼如明益發展商，以一幅細地換到面積大九十倍的地皮。



產業界人士大爆今次事件內情，以及業界傳聞工務部門過往審批圖則的潛規則。此外，由於賈利安是土生葡人，一直有傳他退休後已返回家鄉歎世界，但隨着澳門剛與葡萄牙簽訂《移交逃犯條例》，為當局緝捕疑犯帶來契機。



賈利安懷疑牽涉刑事案件，最初由澳門葡文媒體揭發，指稱賈利安及其家人名下共四十個物業，已被檢察院扣押。據悉，該批物業包括住宅、商舖及車位。檢察院拒絕就有關報道作回應，但消息震動社會，廉政專員張永春終就此事開腔，承認今次案件涉及的人和事，對澳門影響較大，但基於刑事調查考慮，現階段並無任何消息透露，這番回應間接說明賈利安涉及刑事犯罪被查。



從事公職超過三十六年、回歸後一直掌管工務局長達十五年的賈利安，任內捲入不少具爭議的重大事件。包括輕軌超時超支、曾經推動取消街影條例、被質疑為屏風樓開綠燈等。他一四年十月底申請退休，極速於十一月離職，惹起公眾疑惑；當時他自稱並非突然的決定，揚言兩年前已因身體理由請辭，獲上司劉仕堯挽留才做多兩年。



他退休後非但絕跡公眾視線，更加下落不明，有傳他已返回家鄉葡萄牙定居。今次檢察院突然扣押賈利安的物業，而廉署亦表示正就刑事犯罪展開調查，惹起社會熱議，各界紛紛揣測賈在任內，是否牽涉以權謀私的事件，以至招來廉署狙擊；若單憑過去公佈資料，只能推斷或涉及益隆炮竹廠換地案。



一五年八月，賈離職不足一年，有媒體揭發澳門特區政府○一年時曾經與氹仔益隆炮竹廠業主簽署協議，將著名景點龍環葡韻一幅逾十五萬平方米的土地批給對方，以換取炮竹廠兩萬八千平方米地段，興建主題公園。事後炮竹廠業主將三分之二換來的土地，轉售給其他發展商，獲取五億元利潤。澳門廉署於事件揭發後展開調查，並於一六年六月發表報告，結論是賈利安○一年代表政府簽署的文件，根本不符合《土地法》有關交換土地的法律規定，所以協議無效。調查報告當時惹起熱論，認為當局應該向相關官員及炮竹廠業主作出追究；經過兩年多時間，炮竹廠地皮終於在今年初被收回，賈日前亦被揭疑因此案遭廉署調查。



有地產業界知情人士表示，益隆炮竹廠案可能是廉署調查方向之一；而業界過往一直有傳聞，涉及工程、建築的圖則，如要順利獲批，都要遵照特殊的「潛規則」來做。



