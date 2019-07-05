﻿英連鎖店﻿突「走塑」 ﻿顧客網民紛指出蠱惑﻿

英國藥物連鎖Boots六月二十四日宣佈，二○二○年前，其在英國二千四百八十五間零售店將全面「走塑」，並逐漸以紙替代，卻因此被稱「虛偽」，陷入公關危機。



多名顧客和網友表示，今年五月開始發現Boots用塑膠袋包裝處方藥，其此前一直使用紙袋。老顧客羅欣（Roisin Moriarty ）對媒體表示，初次見到時十分憤怒，於是以黑色粗筆在塑膠袋寫上「羞恥！」（「SHAME ON YOU!」)「要紙，不要塑膠！」 「PAPER, NOT PLASTIC！」）交回櫃枱職員。她表示，當時表現非常禮貌，卻同時希望表達不滿和憤怒。對於Boots全面「走塑」的決定，她認為只是純粹的公關和營銷伎倆，是說一套做一套。她指Roots若然確實關切環保問題，早前就不會轉用塑膠處方袋。



英國工黨議員沃特森（Tom Watson）也在Twitter回應，他很高興Boots認識錯誤並積極彌補，但他同時指出，改用塑膠，以此節省經營成本在今天是不可接受的，任何企業有此行為，都應該被制止，並受到懲罰。



Boots受到各方指責，一定程度上與公司二○一八年簽署了「英國塑膠契約」有關。在該契約中，三十九家英國企業承諾，會在生產上消除不必要的塑料包裝，以減輕環境污染。Boots則在聲明中解釋，全面「走塑」，預料每年可直接減少使用九百噸塑料，該份量是處方袋所用塑料的十八倍。至於五月突然改用塑膠處方袋，聲明表示，是由於生產鏈重整，部份「重複處方」集中位於普雷斯頓的藥房包裝，再運輸至其他藥房。為了運輸與藥物安全，包裝須加熱密封，再考慮及耐用性，公司暫時選用了塑膠。



回應批評：積極尋塑膠替代品



Boots強調，除此以外，在其他分店處方藥都使用紙袋包裝。此外，Boots近日也在Twitter強調，公司最近正積極尋找塑膠替代品，包括纖維素及馬鈴薯澱粉。 英國社會如此堅持不懈地「走塑」，是多年環保運動的成果，日子有功。包裝是否用紙就一定是好方案？確實，紙質可以循環使用，也易於分解；一般塑膠可循環比例少，分解耗費四百至一千年，從廢物處理的角度看，紙質肯定較為環保。



英國NGO環保機構（Envirmental Agency）二○○六年亦有一項研究顯示，由於紙張生產要砍伐樹林，再考慮到生產過程排放的污染、運輸消耗的能源等，使用一個紙袋的碳排放量其實是一個一次性塑膠袋的三倍。換句話講，要重複使用一個紙袋三次，才可講比用完即棄一個塑膠袋環保。只是紙袋也往往更不耐用，又有多少人會重複使用？所以最後研究指，僅僅改用紙袋（或其他物料的購物袋）遠遠不夠，關鍵是要自備，並盡可能多用。不然即使我們有意識環保，亦不過好心做壞事。



