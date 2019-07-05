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印漢揮刀傷同鄉被捕

2019-07-05 列印
印漢揮刀傷同鄉被捕
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　　兩名持行街紙南亞漢，前晚十一時許，在深水埗海壇街二百二十八號一幢唐樓的單位內，疑因瑣事發生爭執，其中四十三歲印度男子吵架激烈時，突然情緒激動，拿起一把長約二十七厘米利刀揮舞及向對方施襲，混亂中三十一歲印度漢手部被刺傷，傷者負傷報警。警員到場調查後，以涉嫌傷人拘捕印度漢及帶署調查，傷者現場接受救護員包紮後獲送院，治療後無大礙。

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