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貨倉遭爆竊 失五萬元手機零件

2019-07-05 列印
貨倉遭爆竊 失五萬元手機零件
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　　流浮山深灣路一貨倉遭夜盜光顧。昨清晨五時許，一名職員返回貨倉上班時，發現鐵閘被人撬毀，懷疑被賊人潛入爆竊報警。警方到場後，一度在附近兜截可疑人，惟未有所獲。負責人經點算後，證實損失十四箱手機零件，市值約五萬元。警方事後翻查閉路電視錄影，發現三名男子凌晨潛入貨倉，元朗警區刑事調查隊已接手跟進及追緝賊人歸案。

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